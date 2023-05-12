الديري: موسم العمرة مر بدون أية مشكلات.. وشهد انتهاء ظاهرة التكدس بالمطارات



تنطلق هذا الأسبوع أخر رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية الذي تقرر مده خلال شهر شوال الجاري لينتهي الموسم رسميا في 20 مايو الحالي.



وأنهت شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة هذا العام إجراءات سفرباقى المعتمرين الذين فضلوا أداء العمرة خلال هذا الشهر، والاستفادة من العروض المغرية التي قدمتها الشركات لجذب المزيد من المواطنين الراغبين في أداء المناسك.



وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ تنظيم رحلات العمرة التي يتم فيها مد الموسم خلال شهر شوال، حيث أن موسم العمرة كان ينتهي بانتهاء شهر رمضان المبارك.



وكشفت إحصائيات حجوزات شركات السياحة لرحلات العمرة خلال شهر شوال الحالي، أن هناك إقبال متوسط من المواطنين لأداء رحلات عمرة خلال هذا الشهر.



فيما حددت وزارة السياحة والآثار، 20 مايو الجاري، أخر موعد لعودة ضيوف الرحمن من الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية.



وتتراوح أسعار برامج عمرة شهر شوال بالنسبة للبرامج الإقتصادية التى يبلغ مدتها 15 يوما ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه، بينما تتراوح أسعار برامج العمرة فئة الـ5 نجوم خلال شهر شوال والتى يبلغ مدتها نحو 10 أيام ما بين 37 إلى 40 ألف جنيه.



يشار إلى أن عمرة شهر شوال تكون من أكثر فترات الموسم التي يكون فيها انخفاض في أعداد المعتمرين، حيث إنها تأتي بعد ذروة موسم العمرة في شهر رمضان وقبل بدء موسم الحج.



من جانبه، قال الدكتور أحمد الديري عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق وعضو غرفة شركات السياحة، إن أعداد المعتمرين المصريين منذ بداية موسم العمرة الحالي فى أكتوبر الماضى وحتى الأن تجاوز الـ510 آلاف معتمر.



وأكد أن عدم وجود حد أقصى لعدد تأشيرات العمرة التي تنظمها كل شركة سياحة كان السبب الرئيسي في الوصول لتلك الأعداد.



وأضاف أن سفر المعتمرين المصريين للعمرة مستمر خلال الأيام المتبقية من شهر شوال الجاري، لافتا إلى أن أخر موعد لعودة المعتمرين المصريين من المملكة العربية السعودية سيكون يوم 20 مايو الجاري، طبقا لقرار وزير السياحة والاثارأحمد عيسى في هذا الشأن.



وأشار إلى أن غالبية المواطنين الذين سافروا لاداء العمرة هذا العام إختاروا البرامج الاقتصادية، مؤكدا أن البوابة المصرية للعمرة والتى تم من خلالها تنظيم كافة رحلات العمرة هذا العام ساهمت بشكل كبير فى نجاح موسم العمرة.



وذكر أن موسم العمرة هذا العام مر بدون أية مشكلات تذكر، كما شهد انتهاء ظاهرة تكدس المعتمرين بالمطارات حيث كانت كافة الرحلات تسير في المواعيد المحددة لها.



وأشار الديري إلى أن أسعار برامج العمرة هذا العام بدأت من نحو 25 ألف جنيه وأن كافة رحلات العمرة لهذا العام كانت رحلات جوية حيث لم تكن هناك أية رحلات عمرة برية أو بحرية.



وأوضح أن أعداد المواطنين المصريين الذين سيسافرون لاداء العمرة خلال شهر شوال الجاري سيتراواح ما بين 5 الى 7 الآف معتمر.



وأوضح عضو غرفة شركات السياحة أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير فى نجاح موسم العمرة لهذا العام وعدم وجود أية مشكلات كبيرة.



وقالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن قرار وزارة السياحة والآثار باستمرار تنظيم وتنفيذ رحلات موسم العمرة الحالي حتى شهر شوال الحالى هو سابقة جديدة في تاريخ تنظيم رحلات العمرة المصرية.



وأشارت إلى أن الوزارة اشترطت على أن تكون آخر عودة لرحلات العمرة التي تنظمها شركات السياحة في نهاية شهر شوال.



وأوضحت سامية سامي أن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة للإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة لكافة مُجريات موسم العمرة والنظم السعودية في هذا الشأن، وسعياً لاستمرار تحقيق أهداف البوابة المصرية للعمرة ومنها مواجهة الكيانات غير الشرعية والسماسرة، وكذلك تنفيذاً للقانون الخاص بالبوابة.



واوضحت أنه بناء على ذلك سيتم استمرار تنفيذ رحلات العمرة خلال شهر شوال بنفس آلية العمل التي كانت تُنظم الموسم خلال الأشهر الماضية وخاصة في ظل تنظيم شركات السياحة المتميز لهذه الرحلات في إطار الضوابط التي وضعتها الوزارة والتي تسعى في المقام الأول لضمان حقوق المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وكذلك حقوق الشركات السياحية.