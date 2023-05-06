أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء، جاهزية مدارس المحافظة لاستقبال ٩٢٤٣ طالبا وطالبة، لتأدية امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية".

وأوضح رضوان، أن إجمالي عدد اللجان الامتحانية بالمحافظة ٨٨ لجنة، وأن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية ٤٥٣٢، وعدد اللجان ٢٧ لجنة.

وتابع أن إجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة بئر العبد التعليمية ٢٥٣٦، وعدد اللجان ٢٥ لجنة، وإجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة الشيخ زويد التعليمية ١٠٣٥، وعدد اللجان ١٤ لجنة، وإجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة رفح التعليمية ٥٧٢، وعدد اللجان ٣ لجان، وإجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة الحسنة التعليمية ٤٤٢، وعدد اللجان ١٢ لجنة، وإجمالي عدد الطلاب والطالبات بإدارة نخل التعليمية ١٤٦، وعدد اللجان ٧ لجان.