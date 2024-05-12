حصيلة الشهداء في غزة تتجاوز 35 ألفا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ219 على قطاع غزة.

وقالت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، وصل منها للمستشفيات 63 شهيدًا و114 إصابة».

وأعلنت الوزارة «ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 35 ألفًا و34 شهيدًا، و78 ألفًا و755 إصابة».

ونوهت أن «عددًا من الضحايا لايزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

واستشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف لمدفعية وطيران الاحتلال، على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ففي بيت لاهيا، وصلت جثامين 12 شهيدا إلى مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، فيما لا يزال عشرات المفقودين تحت الأنقاض جراء الغارات المتواصلة على مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال وسعت توغلها شرقي بلدة ومخيم جباليا، وأطلقت النار باتجاه مراكز إيواء نازحين.

وأفادت مصادر طبية، أن 18 شهيدا و6 مصابين وصلوا إلى المستشفى الكويتي بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء استمرار القصف على مناطق متفرقة من المدينة.

وفي مدينة غزة، أفادت المصادر بنقل إصابة إلى المستشفى المعمداني في غزة بعد تجدد القصف على حي الزيتون، فيما أشارت طواقم الإسعاف والإنقاذ إلى أن هناك نحو 16 مواطنا ما زالوا عالقين تحت أنقاض أحد المنازل المدمرة بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أطلقت آليات الاحتلال النار على منازل المواطنين شرقي دير البلح والمغازي.