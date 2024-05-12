إندونيسيا: وزارة التعليم تطلب من المدارس إعطاء أولوية للسلامة في كل نشاط تعليمي

قال القائم بأعمال رئيس مكتب التعاون والعلاقات العامة بوزارة التعليم والثقافة والأبحاث والتكنولوجيا في إندونيسيا، أنانج ريستانتو، إن الوزارة طلبت من المدارس إعطاء الأولوية للسلامة والراحة خلال تنفيذ كل أنشطة التعلم والتدريس.

وقال ريستانتو لوكالة الأنباء الإندونيسية "أنتارا" اليوم الأحد في جاكرتا إن "الوزارة تشجع الحكومات المحلية والوحدات التعليمية على إعطاء الأولوية لسلامة الطلاب في جميع أشكال الأنشطة التعليمية".

وأضاف ريستانتو بأن حادث الحافلة التي كانت تقل مجموعة من طلاب مدرسة ديبوك الفنية الذي وقع في تشياتر، بمنطقة سوبانج، في إقليم جاوة الغربية، والذي تسبب في مقتل 11 شخصا، يجب أن يكون درسا لجميع الأطراف.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية أنتارا عن ريستانتو قوله إن هذا الحادث يستلزم من الوحدات التعليمية والحكومات المحلية بأن تكون قادرة على خلق جو وظروف تعليمية أكثر أمانا وراحة للطلاب.

وأضاف بأن "هذا الحادث يجب أن يكون مبعث اهتمام من جانب جميع الأطراف لمواصلة توفير تعليم أكثر أمانا وراحة.