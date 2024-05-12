أمين الأمم المتحدة يجدد دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية

جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا بالإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

وقال جوتيريش، في كلمة مسجّلة بُثّت خلال مؤتمر دولي للمانحين في الكويت: «إنني أكرر دعوتي للعالم إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وزيادة فورية في المساعدات الإنسانية»، بحسب ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وكان جوتيريش، حذر في وقت سابق من أن هجوما بريا إسرائيليا على رفح سيؤدي إلى «كارثة إنسانية هائلة».

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل بإعادة فتح معبري رفح وكرم أبو سالم على الفور؛ للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، داعيا حكومة بنيامين نتنياهو، إلى «وقف التصعيد».

كذلك سبق أن حذّر جوتيريش من أنّ اجتياحاً إسرائيلياً لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، سيكون أمراً «لا يُحتمل»، داعياً الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس لبذل جهد إضافي للتوصل إلى هدنة.