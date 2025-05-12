وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات والتصدي لجميع أعمال البناء المخالف، وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة، ضمن الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية.

وذكرت "عازر"، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار برئاسة محمد بطيشة، أزالت 4 تعديات على الرقعة الزراعية بنطاق قرية كوم أشو بمساحة ٢٣٠م²، عبارة عن مباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية.

وجرت إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، من خلال قسم التعديات بالتنسيق مع الوحدة القروية بكوم أشو، والإدارة الزراعية والإصلاح الزراعي، وبتأمين من مركز شرطة كفر الدوار.