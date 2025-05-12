سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستعد المايسترو هاني فرحات لقيادة أوركسترا المتروبوليتان الأسترالية، في حفل يقام اليوم ضخم الاثنين، على مسرح دار أوبرا سيدني.

وسيكون هاني فرحات أول موسيقي عربي يتولى هذه المهمة في هذا الصرح الثقافي الكبير، وسط حضور غفير منتظر من الجالية العربية والجمهور الأسترالي.

وسيحمل الحفل شعار أفاق الإبداع تتسع في كل محطة ويهدف إلي تعزيز حضور الأغنية العربية وخاصة السعودية عالميًا وتحقيق التبادل الثقافي بوصفه أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتأكيدًا علي دعم الفنون والموسيقي.

وسيتضمن الحفل محطة جديدة في سلسة محطات الأوركسترا، وذلك بمشاركة الأوركسترا السعودي وأوركسترا المتروبوليتان في تقديم مقطوعة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين العربية والأسترالية بخلاف فقرة يقدمها الأوركسترا الأسترالي تتضمن عدة مقطوعات إسترالية.