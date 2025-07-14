هل يصبح حاكم كنتاكي الأمريكية رئيسا للولايات المتحدة في 2028؟

قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية، آندي بيشير، إنه لا يستبعد الترشح للرئاسة في عام 2028، مشيراً إلى أنه قد "ينظر في الأمر".

وأضاف بيشير، المنتمي للحزب الديمقراطي، في مقابلة مع برنامج "Meet the Press"، الذي تبثه محطة "إن بي سي نيوز" : "قبل عدة سنوات، لم أكن لأفكر في هذا الأمر مطلقاً، لكنني لن أترك بلداً منقسماً لأطفالي أو لأطفال الآخرين. وإذا شعرت في ذلك الوقت أنني الشخص القادر على توحيد البلاد، فسأنظر في الأمر".

وانتخب بيشير حاكماً للولاية لأول مرة في عام 2019، ثم أُعيد انتخابه عام 2023، ليصبح واحداً من القلائل من الديمقراطيين الذين يحكمون ولاية شديدة التأييد للجمهوريين، حيث صوّت 64.5% من الناخبين فيها للرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وعندما سُئل عما إذا كان يخطط للترشح للرئاسة، قال بيشير: "ما أفعله الآن هو محاولة أن أكون صوتاً عقلانياً، لا يجمع الديمقراطيين فحسب، بل الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين أيضاً".

وأضاف: "لقد أصبحت البلاد منقسمة للغاية، وكأن الأمر أصبح صراعاً دائماً بين (نحن) و(هم). إذا تمكنا من التركيز على القضايا الأساسية التي ترفع من شأن كل أمريكي، فيمكننا عندها المضي قدماً كدولة، ليس إلى اليمين أو اليسار، بل إلى الأمام".

وعندما سُئل مرة أخرى عمّا إذا كان يفكر في الترشح، قال: "ما أفعله الآن هو التحدث باسم شعبي وباسم الشعب الأميركي. ثم أضاف بعد لحظات أنه قد "ينظر في" إطلاق حملة انتخابية للرئاسة.

مرشحون محتملون

ويعد بيشير واحداً من عدة شخصيات ديمقراطية ظهرت كمرشحين محتملين لخوض السباق الرئاسي، حيث بدأ عدد منهم بزيارة الولايات التي تشهد انتخابات تمهيدية مبكرة.

ومن المقرر أن يزور بيشير ولاية ساوث كارولاينا الأسبوع المقبل، وهي الولاية نفسها التي زارها مؤخراً حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، المرشح المحتمل الآخر.

وقال بيشير في السابق إنه منفتح على الترشح للرئاسة، والأسبوع الماضي، أخبر شبكة "سي.إن إن" أنه لا يريد أن "يترك بلداً منقسماً لأطفالي أو لأي شخص آخر"، وهو شعور كرره في المقابلة مع "إن.بي.سي نيوز".

وأضاف في مقابلة مع "سي.إت.إن: "ما أعتقد أنه أكثر أهمية لعام 2028 هو مرشح يمكنه أن يضمد جراح هذا البلد، ويجمع الناس مجدداً. لذا عندما أجلس، سأفكر ما إذا كنت أنا ذلك المرشح أم أن شخصاً آخر هو المرشح المناسب".