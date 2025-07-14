الاتحاد الأوروبي يؤجل تطبيق الإجراءات التجارية المضادة على السلع الأمريكية حتى أغسطس

أعلنت المفوضية الأوروبية تأجيل تطبيق الإجراءات التجارية المضادة على المنتجات الأمريكية حتى أوائل أغسطس/آب المقبل، لمنح مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن.

وفي خطاب إلى المفوضية الأوروبية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت الماضي إنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على أغلب واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول أغسطس.

وردا على هذا الخطاب، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي: "سنمدد فترة تعليق إجراءاتنا المضادة حتى أوائل أغسطس.

في الوقت نفسه سنواصل تجهيز المزيد من الإجراءات المضادة حتى نكون مستعدين تماما" للتعامل مع الرسوم الأمريكية.

يأتي ذلك فيما حذر كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الأوروبي، من أن الرسوم الجمركية الأمريكية المعلنة بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تؤثر بشدة على التجارة وسلاسل التوريد عبر الأطلسي.

وقال ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، بشأن زيادة الرسوم الجمركية والمقررة اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل: "سيكون هناك تأثير هائل على التجارة. سيكون من شبه المستحيل مواصلة التجارة كما اعتدنا في العلاقات عبر الأطلسي".

وأكد شيفتشوفيتش، الذي يقود فريق التفاوض الأوروبي في النزاع التجاري مع واشنطن: "إنها (الرسوم الجمركية الأمريكية) تعيق التجارة".

وقال: "ستتأثر سلاسل التوريد بشدة على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن الولايات المتحدة أيضا لا ترغب في مثل هذا السيناريو.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أظهر "صبرا هائلا وإبداعا كبيرا من أجل إيجاد الحلول" مع الولايات المتحدة.