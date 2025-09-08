وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقلّد الفريق أول عبد المجيد صقر، القادة المكرمين وسام الجمهورية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة وجه خلالها الشكر والامتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من كافة أوجه الرعاية والاهتمام، فضلاً عن حرصها على توفير كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كل المستويات، مؤكداً أن القوات المسلحة ستظل دائماً زاخرة بالقدرات والكفاءات وميداناً للعطاء جيلاً بعد جيل.

وألقى القائد العام للقوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة المكرمين، مؤكداً أن تكريم القادة الذين أوفوا العطاء داخل القوات المسلحة يعد تكريماً للعمل الدؤوب والمسيرة الحافلة بالعطاء، كما أشار إلى أن الوطن لا ينسى أبناءه المخلصين، وأن ما نجنيه اليوم من ثمار أمن الوطن واستقراره ما كان ليتحقق لولا تضحيات رجال صادقين حافظوا على رفعة القوات المسلحة وتقدمها وجعلوا من حياتهم رسالة مقدسة لصون الوطن والحفاظ على مقدساته.

وفي ختام كلمته وجه القائد العام للقوات المسلحة الشكر والتقدير لأسر القادة المكرمين عرفاناً بما تحملوه من مسئوليات اجتماعية كبرى، وقيامهم بدورهم الأسري على أكمل وجه، مهيئين المناخ المناسب للقادة ليحظوا بالتفرغ للمهام المكلفين بها في خدمة الوطن، بما يجعلهم خير شركاء في مسيرة الكفاح والعطاء والأحرف المضيئة في سجلات حب الوطن.