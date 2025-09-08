ناجلسمان يستبعد تير شتيجن من مباريات ألمانيا المتبقية في 2025

أكد يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، أن الحارس الدولي مارك أندريه تير شتيجن لن يشارك في بقية مباريات المنتخب خلال التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن عودته لحراسة «الماكينات» مرهونة بمشاركته بانتظام مع برشلونة الإسباني.

ويغيب تير شتيجن (33 عاماً) منذ خضوعه لعملية جراحية في الظهر خلال يوليو الماضي، حيث يحتاج إلى عدة أشهر للتعافي. وقال ناجلسمان عقب الفوز على أيرلندا الشمالية 3-1: «لا أتوقع عودته هذا العام».

وكان المدرب الألماني قد اعتمد على تير شتيجن حارساً أساسياً للمنتخب بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي العام الماضي، فيما تناوب كل من أوليفر باومان وألكسندر نوبل على حماية العرين في دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يستقر على باومان كخيار أول في تصفيات المونديال.

وأوضح ناجلسمان أن مركز حراسة المرمى «حساس للغاية»، مشدداً على أن الأداء المميز يتطلب جاهزية وإيقاعاً ثابتاً، وهو ما لن يتحقق إلا بانتظام المشاركة مع النادي.

يُذكر أن برشلونة اعتمد مؤخراً على الحارس الجديد خوان جارسيا في مركز الحارس الأساسي، وهو ما يزيد من صعوبة موقف تير شتيجن ويهدد مستقبله مع كل من النادي الكتالوني والمنتخب الألماني.