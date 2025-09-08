قال إبراهيم سعيد محامي "نزال" إحدى فتاتي مطاردة طريق الواحات، إن هناك محاولات للصلح من قبل أسرة المتهمين منذ وقوع الحادث إلى الآن.

وتابع لـ"الشروق" أنه بالرغم من تحديد جلسة النطق بالحكم إلا أن هناك محاولات للصلح قائمة، للتنازل عن الحق المدني في القضية، مشيرا إلى أن موكلته لديها وأسرتها إصرارا على رفض التصالح.

وأضاف أن هناك عروض مالية من أسرة المتهمين على الفتاتين المصابتين في حادث طريق الواحات، كتعويض على الإصابات والتلفيات التي طالت سيارة الضحية الأولى "رنا".. قائلا: "عرضوا مبلغ مالي لشراء سيارة جديدة بدلا من التي تهشمت في الحادث".

وأشار إلى أن الحكم الذي سيصدر من محكمة الجنح اليوم على المتهمين الأربعة، ليس حكم نهائي، فهناك مرحلتين تقاضي آخرتين أمام المتهمين.

وتصدر محكمة جنح أكتوبر، بعد قليل، حكمها على 3 طلاب وسائق للنقل الذكي، في اتهامهم بالتحرش بفتاتين والتسبب في إصابتهن خلال مطاردتهما بالسيارات على طريق الواحات بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

- اتهامات النيابة العامة

وواجهت المحكمة، المتهمين، بما نسبته لهم النيابة في القضية رقم 7276 لسنة 2025 جنح أكتوبر، فأنكروا ما نسب إليهم.

وقالت النيابة العامة إن المتهمين الأربعة "مازن. ن، وعبد الرحمن. ج، ومهند. ج، ويحيى. ع"، تعرضوا بالقول والفعل للمجنى عليهن "رنا. إ"، وصديقتها "نزال. ي"، وكان ذلك بالطريق العام بأن تلفظوا ألفاظا تحتوي على إيحاءات وعبارات جنسية، وقد تكرر ذلك الفعل من المتهمين بأن لاحقوا سيارة المجني عليهن، واقتادوا السيارات قيادتهم وتعمدوا تعرضهم لهما بإشارات وعبارات إباحية، وذلك بتاريخ 13 أغسطس بمنطقة أكتوبر.

ووجهت النيابة للمتهمين الأربعة أنهم تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهن، وكان ذلك من خلال رعونتهم وعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين بأن قادوا سياراتهم بطريقة نجم عنها الخطر، مما تسبب في وقوع الحادث وأحدث بالمجني عليهن الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.

وأضافت النيابة أن المتهمين الأريعة تسببوا أيضا في إتلاف السيارة المملوكة للمجنى عليها "رنا إ.".