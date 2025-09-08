القبض على سائقين لاعتدائهما على شخص بالمقطم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر إحدى السيدات من قائدي سيارتين أجرة ميكروباص، لقيامهما بالتعدي على شقيقها بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة المقطم.

وبالفحص تبين ورود بلاغ إلى قسم شرطة المقطم من سائق مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من قائدي سيارتين ميكروباص لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب محدثين إصابته لخلافات بينهم حول أولوية المرور، وأمكن تحديد وضبط المشكو في حقهما سائقان " مقيمان بالقاهرة، وبني سويف"، واعترفا بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.