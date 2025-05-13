تركيا وروسيا تبحثان جهود إحلال السلام بين كييف وموسكو

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، آخر الجهود المبذولة لإحلال السلام بين موسكو وكييف.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، اليوم الاثنين، بحسب مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية التركية.

وخلال مؤتمر صحفي، أول أمس السبت، اقترح الرئيس بوتين، استئناف المحادثات المباشرة مع أوكرانيا دون شروط مسبقة الخميس المقبل في إسطنبول، بعد توقفها عام 2022.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه من المحتمل أن يتوجه إلى تركيا لحضور المحادثات المحتملة بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والروسي فلاديمير بوتين.

ورحب زيلينسكي بمشاركة ترامب المحتملة، داعيا إلى وقف شامل لإطلاق النار وأعرب عن تأييده لإجراء مفاوضات مباشرة وجها لوجه مع بوتين في اسطنبول يوم الخميس.

وفي حين أن بوتين هو الذي حدد يوم ومكان المحادثات المباشرة بين الجانبين، لم يتضح ما إذا كان يعتزم المشاركة بنفسه. لكن زيلينسكي استجاب أمس الأحد للعرض وتحدى بوتين أن يشارك بنفسه.