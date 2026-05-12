ردت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، على تصريحات نقيب الفلاحين حول تراجع أعداد الحمير في مصر.

وقالت خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم»، إن أعداد الحمير «لم تقل» ولكن استخداماتها هي التي تراجعت لدى الفلاح الذي بات يعتمد عليها بشكل أقل مقارنة بالسابق في التنقل وقضاء الاحتياجات اليومية.

وأكدت أن هناك «كوتة محددة لذبح الحمير» لتوفير الغذاء لـ «النمور والأسود»، مضيفة: «لا ننكر أنه تمت ضبطيات لذبح حمير، ورصدنا هذه المخالفات بالفعل، وحُررت محاضر بشأنها، وأُغلقت هذه الأماكن بعدها، في مكان أو في مكانين وتم رصدهما، وحُررت محاضر بالحيوانات المذبوحة، ورفعت للنيابة بأرقام قضايا».

وبشأن التأثيرات الصحية لتناول لحوم الحمير، قالت إن من الناحية العلمية «لم يثبت إذا كانت مضرة أم لا، لكن من الناحية الدينية هي محرمة في القرآن».

وأوضحت أن الحمار حيوان قد يرعى من «المخلفات والقمامة»، مشيرة إلى أن لك يجعله عرضة لنقل الأمراض، بخلاف الأبقار والجاموس والضأن التي تحظى برعاية خاصة لإنتاج اللحوم، مؤكدة أن ذبحها للاستهلاك الآدمي يسبب «أمراضا ومشاكل للإنسان».