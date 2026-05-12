ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على سائق سيارة نقل لقيامه بتحميل حمولة زائدة وتساقط أجزاء منها على الطريق بالشرقية، معرضا حياته والمواطنين للخطر .

تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة نقل بتحميل حمولة زائدة وتساقط أجزاء منها على الطريق بالشرقية معرضاً حياته والمواطنين للخطر .

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة النقل الظاهرة بمقطع الفيديو منتهية التراخيص، وقائدها سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ 10 الجارى حال سيره بطريق بلبيس – العاشر.

وجرى التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.