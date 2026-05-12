صندوق التنمية الحضرية بالإسكندرية يبحث مستقبل مشروع تطوير البنية التحتية بدعم ألماني وأوروبي

عقد صندوق التنمية الحضرية، اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمشروع «بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية – المرحلة الثانية» (CBUID II)، بمقر الصندوق في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث الخطوات المستقبلية للمشروع وتعزيز التعاون بين الجهات المحلية والدولية لدعم التنمية الحضرية المستدامة.

وشهد الاجتماع، اليوم الثلاثاء، حضور أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وعمرو لاشين، محافظ أسوان، وياسر حلمي، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإيفوا دادز آرثر، مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، وكارل ليفجن، نائب رئيس التعاون الإنمائي بالسفارة الألمانية بالقاهرة.

وأكد خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين لدعم خطط التنمية العمرانية، مشددًا على أن تطوير البنية التحتية وبناء القدرات المحلية يمثلان ركيزة أساسية لبناء مدن أكثر مرونة واستدامة وشمولًا.

وتضمن الاجتماع، استعراضًا لأبرز مراحل تنفيذ المشروع ومخرجاته، قدمته هادية جاد، مدير عام التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني، بجانب مناقشة التحديات الحالية والحلول المقترحة، والتمويل الإضافي المقدم من الاتحاد الأوروبي لدعم استكمال خطط المشروع.

وأدارت فعاليات الاجتماع، مروة سليمان، مدير عام التعاون الدولي والمشاركة المجتمعية بصندوق التنمية الحضرية، إذ شهدت الجلسات نقاشات موسعة حول سبل تعزيز التنمية الحضرية بالمحافظات.

وأكد أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن الإسكندرية تعمل على تطوير بنية تحتية حضرية مرنة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتستجيب لاحتياجات المواطنين.

وأشار عمرو لاشين، إلى أهمية المشروع في دعم القدرات المحلية بمحافظة أسوان وتحقيق تنمية حضرية شاملة ومستدامة.

كما ناقش المشاركون، أولويات الجانب الألماني في ملف التنمية الحضرية، إلى جانب آليات تعزيز التمويل والشراكات المستقبلية، مع التركيز على ترسيخ المنهجيات التشاركية وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

واختتم الاجتماع بالتوافق على عدد من القرارات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المشروع، وسط تأكيد من صندوق التنمية الحضرية والشركاء الدوليين والمحليين على مواصلة التعاون لتحقيق أهداف التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المحافظات المصرية.