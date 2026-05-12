بولندا تسعى لتعزيز الوجود العسكري الأمريكي وترحب بإمكانية نقل قوات من ألمانيا

أكد نائب وزير الدفاع البولندي، بافل زاليفسكي، أن وارسو تجري مباحثات مباشرة مع الولايات المتحدة بهدف زيادة عدد القوات الأمريكية المنتشرة على الأراضي البولندية.

وقال زاليفسكي، في تصريحات للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي، إنه يشارك شخصيا في هذه المفاوضات، مشيرا إلى أنه ناقش الملف مؤخرا مع نائب وزير الخارجية الأمريكي، توماس دينانو، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن مختلف القوى السياسية الرئيسية في بولندا تتفق على ضرورة تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.

وأكد أن واشنطن تدرك استعداد وارسو لاستقبال مزيد من القوات، في ظل وجود توافق سياسي واسع حول هذه الخطوة.

تأتي هذه التصريحات بعد حديث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن احتمال نقل جزء من القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا إلى بولندا، على خلفية خلافات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس.

ويبلغ عدد الجنود الأمريكيين المنتشرين حاليا في بولندا نحو 10 آلاف جندي.