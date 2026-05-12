قالت الدكتورة إيناس الجعفراوي، الأستاذة بقسم بحوث المخدرات بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن مُخدر القات هو نبات متواجد بإفريقيا، وغير مجرم في العديد من الدول، ومنها اليمن وجيبوتي والصومال، وغيرهم.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة «القاهرة والناس»، الإثنين، إلى أنه يُباع بصورة حزم ورقية داخل أسواق هذه الدول، معلقة: «بيتباع النبات كحزم ورقية زي ما إحنا بنبيع هنا ونشتري الجرجير مع اختلاف شكل الورقة».

وأضافت أنه يُلف بأوراق شجرة الموز للحفاظ على السوائل داخل، موضحة: « بيكونوا عاوزينه فريش مش دبلان علشان بيختلف في تأثيره».

وشبّهت أوراق القات بأوارق الملوخية صغيرة الحجم، مضيفة أن طول أوراقه يصل لـ10 سم، وله 6 فصائل مختلفة.

وأشارت إلى أن إحدى هذه الفصائل فقط هي المحتوية على المواد المؤثرة بالحالة النفسية ولها التأثير المخدر، هو القات اليمني.

وتابعت أن استخدام القات باليمن وبالدول الإفريقية التي تُصرح باستخدامه، يُعتبر عادة اجتماعية يُمارسها الرجال، قائلة: «بيقعدوا قعدات بيسموها جلسات وبيقعدوا يمضغوا الورق طازج يمضغوه ويلفظوا الألياف بتاعته».

ونوّهت إلى أن طول شجرة القات يتراوح بين الـ5 والـ10 أمتار، مضيفة أنها تُعتبر من الأشجار المعمرة التي يمكن حصادها 4 مرات سنويًا، وأن محصولها يُجفف ويفقد جزء من مادته الفعالة، وإما يُحول لعجينة لدنة للمضغ.

وتطرقت إلى الآثار السلبية للقات خصوصًا الفم والجهاز الهضمي، والذي يصل إلى سرطان الفم أحيانًا، مشددة على تجريم زراعته بمصر سواء النبات نفسه، أو المواد الفعالة به والمؤثرة على الحالة النفسية، قائلة: «المادة في الجدول الأول كمان يعني جنايات على طول».

وذكرت أن هذا المخدر شبيه بالشابو ولهما نفس التأثير، وأنه يستخدم كمنشط للذاكرة، معلقة: «القات جاء إضافة غير مستحبة إنها تبقى موجودة».