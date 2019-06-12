رئيس وزراء باكستان يتعهد بمحاسبة مسؤولين كبار سابقين بالبلاد متهمين بقضايا فساد

تعهد رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، الثلاثاء، في خطاب متلفز له بضمان محاسبة الرئيس السابق للبلاد آصف علي زرداي وكذلك رئيس الوزراء السابق نواز شريف على ما قاما به من مخالفات.



وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم أن عمران خان اتهم زرداي وشريف بالمسؤولية عما تواجهه باكستان من أزمة مالية في الوقت الراهن قائلاً إنه سيلاحقهما.



وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن الديون الخارجية للبلاد ازدادت بشكل كبير للغاية خلال فترة ولاية الرجلين.



وأمرت محكمة باكستانية بتسليم الرئيس السابق للبلاد آصف علي زرداري إلى الهيئة الوطنية للكسب غير المشروع، الثلاثاء، للاشتباه في تورطه بقضية غسيل أموال بملايين الدولارات، حيث سيتم احتجاز زرداي 10 أيام للتحقيق في تهم الفساد الموجهة إليه، وهو ما ينفيه الأخير.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف قد عاد إلى السجن أوائل الشهر الماضي بعد التصريح له بكفالة لقضاء 6 أسابيع خارجه لتلقي العلاج الطبي. حيث غادر شريف منزله في مدينة لاهور شرقي البلاد بصحبة العديد من مؤيديه.



ويمضي شريف عقوبة مدتها 7 سنوات في السجن منذ ديسمبر الماضي بتهمة عدم الإفصاح عن مصدر الدخل الذي أتاح له امتلاك مصنع للصلب خارج البلاد.