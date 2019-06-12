«الوطنية للقضاء على ختان الإناث» تطلق حملة إعلانية توعوية بخطورة الختان

تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وعزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة، حملة إعلامية إذاعية والتى تأتى فى إطار الحملة التوعوية التى تطلقها اللجنة الوطنية وتحمل عنوان "شهر بدور"، بجميع محافظات الجمهورية، بهدف التوعية بمخاطر ختان الإناث، وذلك بالتزامن مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الذى يوافق 14 يونيو من كل عام.

وأكدت مرسي أن الحملة الإعلانية الإذاعية تتضمن مجموعة تنويهات إذاعية ستذاع على 18 محطة إذاعية بصوت الإعلامية نشوى الحوفى.

وأوضحت مرسي، أن رسائل هذه التنويهات تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، والعقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة، ومن أهم هذه الرسائل "الختان عادة وليس عبادة، ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون المصري ، ختان البنت مش عفة ولا ضمان لأخلاقها، وبناتنا أمانة لازم نحافظ عليها".

ومن جهتها أكدت عزة العشماوى، أهمية التنويهات الإذاعية فى هذه المرحلة لنشر الوعى من خلال رسائل تتضمن المعلومات المبسطة المتعلقة بخطورة هذه الجريمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية للطفلة، خاصة وأن الإذاعة ما زالت تحظى باهتمام الجمهور فى أقاليم الجمهورية.