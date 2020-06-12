عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية يرتفع إلى 669

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية إلى 669 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن حالتي إصابة جديدتين بالفيروس تم تسجيلهما اليوم لطفلين يبلغان 3 و5 سنوات في الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد حالات التعافي للمصابين بالفيروس بلغ 569 حالة مقابل 95 حالة لا تزال نشطة فيما بلغت 5 حالات وفاة لمرضى الفيروس جميعهم من كبار السن.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، صرح أمس أن حكومته تمكنت بفضل الالتزام الشعبي من تجاوز المرحلة الراهنة من خطر تفشي فيروس كورونا، وتعمل على تقييم التجربة ووضع خطط لزيادة الجاهزية لموسم الشتاء القادم واحتمال ظهور موجة ثانية للفيروس.