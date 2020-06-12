 الكمامات للعاملين والفنيين وليس للمذيعين والضيوف.. توصيات جديدة للعمل باستديوهات البرامج - بوابة الشروق
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الكمامات للعاملين والفنيين وليس للمذيعين والضيوف.. توصيات جديدة للعمل باستديوهات البرامج

أرشيفية
أرشيفية

نشر في: الجمعة 12 يونيو 2020 - 3:31 ص | آخر تحديث: الجمعة 12 يونيو 2020 - 3:32 ص

أصدرت لجنة السلامة والصحة المهنية بالهيئة الوطنية للإعلام، عدة توصيات حول الإجراءات الاحترازية والوقائية في مختلف الاستديوهات؛ للحفاظ على سلامة وصحة العاملين والتأكيد على متابعة تنفيذها بكل دقة.

وتضمنت التوصيات ضرورة الالتزام بتحقيق فكرة التباعد بأن تكون المسافة بين المذيع والضيف لا تقل عن مترين وكذلك بين المصورين والمذيعين ومقدمي البرامج بالاستديو.

كما يلتزم طاقم العمل خلف الكاميرا بارتداء الكمامة وكافة العاملين والفنيين بالاستديو، فيما جاء بالتوصيات عدم ظهور المذيعين ومقدمي البرامج والضيوف بالكمامة سواء كانت البرامج مسجلة أو علي الهواء مباشرة مع الالتزام بمسافة التباعد المقررة.

أما بالنسبة للتصوير الخارجي فقد أوصت اللجنة بأن يلتزم المذيعين والمراسلين والضيوف بارتداء الكمامة.

كما جاء بالإجراءات أنه علي معدي البرامج عدم استضافة أكثر من ضيف بالبرنامج الواحد إن أمكن وبالتنسيق مع رئيس القناة أو رئيس القطاع.

ويراعى الاعتماد على تقنية سكايب، والمداخلات التليفونية بجميع استديوهات الهواء بظهور الضيف عبر هذه التقنية.

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