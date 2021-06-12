رئيس الحكومة العراقية يضع حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي

وضع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، حجر الأساس لمطار الناصرية الدولي بمحافظة ذي قار.

وقال الكاظمي، خلال مراسم وضع حجر الأساس، إن مطار الناصرية الدولي سيفتح آفاق الاستثمار والسياحة الدولية في المحافظة، كما سيوفر فرص عمل كثيرة لأهالي وشباب ذي قار.

وأضاف أن مطار الناصرية سيجلب الآلاف من السوّاح سنوياً، وينشّط حركة الاستثمار في مختلف القطاعات بالمحافظة، مشيرا إلى أنهم يسعون إلى جعله مركزاً مهماً للشحن الجوي في المنطقة، نظراً لموقع المحافظة الاستراتيجي.

وذكر الكاظمي، أن المشروع اعتمد مخططات حديثة تجعل منه مطارا حيويا يقدم الخدمات للمسافرين لمحافظة ذي قار والمحافظات المحيطة بها وللمستثمرين والسواح من مختلف دول العالم.

وقال: "تم توقيع عقد المطار مؤخراً وقد هيأنا كل المقدمات لإطلاق بنائه، ونحن جادون لمواصلة دعم المشروع لإكماله في المدة المقررة".

وأوضح: "لقد عانت محافظة ذي قار خلال الحقب الماضية من إهمال كبير، ونعمل حالياً على تطويرها في مختلف القطاعات وهناك اهتمام كبير لمحافظة ذي قار بعد زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس التي مثلت نجاحاً كبيراً للعراق في الأوساط الدولية".

من جانب آخر، قال الكاظمي إن" تراكم الأخطاء مما سبق هو الذي أوصلنا إلى مجابهة التحديات والمشاكل الحالية، لكننا نثق بالتعاون المطلوب بين الشعب والأجهزة الحكومية الخدمية منها والأمنية من أجل بناء البلد، ومن أجل حفظ التضحيات التي ضحى من أجلها شهداؤنا الأبرار".

وأضاف الكاظمي، خلال زيارته عائلة شهيد الحشد الشعبي ثائر رزاق في الناصرية، أن "لعوائل الشهداء حقوقا على الحكومة وعلى العراق بأكمله، سواء كانوا من شهداء القوات الأمنية أم شهداء تظاهرات أكتوبر وجزء من حقهم هو أن نصل إلى انتخابات نزيهة وعادلة ومعبرة عن صوت الناس وتضحيات الشهداء".