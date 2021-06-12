«الشرقيون للتنمية العمرانية» تستهدف مبيعات بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى

آسر حمدى: نسعى للتعاقد على أراضٍ بمساحات ما بين 30 ــ 50 فدانا فى غرب القاهرة

تستهدف شركة الشرقيون للتنمية العمرانية تحقيق مبيعات بنهاية العام الجارى بقيمة 2 مليار جنيه، تبعا لتصريحات آسر حمدى رئيس مجلس ادارة الشركة.

اضاف حمدى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» ان الشركة قاربت على توقيق عقود مقاولة لمشروعيها «جنوب» بالعاصمة الادارية، ومشروع ازادير بالقاهرة الجديدة.

وكشف حمدى عن سعى الشركة لتطوير أراض فى مدينتى السادس من اكتوبر والشيخ زايد بمساحات تتراوح ما بين 50 إلى 30 فدانا.

وفى وقت سابق، كشفت شركة الشرقيون للتنمية العمرانية « OUD»، التابعة لمجموعة النساجون الشرقيون، عن خطتها الاستثمارية خلال 2021 والتى تستهدف عبرها ضخ حوالى 1.6 مليار جنيه فى تنفيذ الاعمال الانشائية بمشروعاتها بالتجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة ومرسى علم.

تعتزم شركة الشرقيون للتنمية العمرانية « OUD» ضخ 900 مليون جنيه خلال 2021 فى انشاءات «جنوب» بالعاصمة الادارية الجديدة.

ويقع «جنوب» بجوار الحى الرئاسى ومبانى مجلس الوزراء والنواب والحى الحكومى وبالقرب من مطار العاصمة الدولى وفندق الماسة ويضم وحدات سكنية بين الشقق والفيلات والتوين هاوس، ويشمل أقل نسبة بنائية ومساحات شاسعة من اللاند سكيب والمساحات الخضراء والتى تمثل أكثر من 80 % من المساحة الكلية، فضلا عن خدمات متنوعة.

كما ستضخ الشركة حوالى 250 مليون جنيه فى تنفيذ الاعمال الانشائية بكومباوند «أزاداير» بالتجمع الخامس، ويقع «أزادير» على مساحة 70 الف متر مربع بنسبة بنائية تبلغ 18.5٪ من المساحة الكلية.

وبالنسبة لمرسى علم تستهدف شركة الشرقيون للتنمية العمرانية ضخ 400 مليون جنيه فى تنفيذ اعمال انشائية بمشروع «أورينتال كوست» ويمتد على مساحة 5.5 مليون متر مربع.

ويقع «أورينتال كوست» على مسافة 30 كم شمال مطار مرسى علم بشاطئ طوله 7,5 كيلومتر، ويضم 8 فنادق عالمية بطاقة حوالى 3700 غرفة ويجرى إنشاء مشروعات ترفيهية اخرى كبرى منها ملاهى مائية عالمية وملعب جولف عالمى ومارينا دولية لليخوت.

وتمتلك «الشرقيون للتنمية العمرانية»، محفظة أراض تصل إلى 15 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 10 ملايين متر صناعى، ونفذت الشركة أكثر من 15 مشروعًا سكنيًا منذ تأسيسها بحصيلة وحدات تتخطى 6 آلاف وحدة سكنية على مساحة تتجاوز 520 فدانا، وجار تنفيذ حوالى 10 مشروعات أخرى.