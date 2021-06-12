منح وسائل إعلام أمريكية جوائز بوليتزر عن تغطيتها للجائحة والعنصرية

حصلت صحيفتا "نيويورك تايمز" ووسائل إعلام أمريكية أخرى، على جوائز "بوليتزر" أمس الجمعة، عن تغطيتها لجائحة فيروس كورونا والاحتجاجات ضد العنصرية ووحشية الشرطة.

وقال المنظمون، إن صحيفة "نيويورك تايمز" حصلت على جائزة الخدمة العامة عن "تغطيتها الشجاعة والشاملة" للجائحة.

وتم منح الجائزة أيضا لكل من إيد يونج من مجلة "ذا اتلانتيك" عن تغطيته التوضيحية والمصور الفوتوغرافي، إيميليو موريناتي من وكالة "أسوشيتيد برس"، عن سلسلة من الصور، التي أظهرت تداعيات الجائحة على الأشخاص المسنين في أسبانيا.

وكان مصورو "مينابوليس ستار تريبيون" ووكالة أسوشتيد برس "إيه.بي" من بين الذين تم منحهم الجائزة عن تغطيتهم لمقتل جورج فلويد، خلال عملية وحشية للشرطة في مايو 2020 والاحتجاجات التي أعقبتها.

وحصلت دارنيلا فريزير، التي صورت مقتل فلويد عبر هاتفها المحمول، على جائزة خاصة.

وعملت فريزير، التي كانت تبلغ 17 عاما في ذلك الوقت بشجاعة، في تغطيتها الأحداث، التي أثارت احتجاجات في مختلف أنحاء العالم و"ألقت الضوء على الدور الحاسم للمواطنين في بحث الصحفيين عن الحقيقة والعدالة".

يذكر أن "جوائز بوليتزر" منحت للمرة الـ105 هذا العام. وتحدد لجنة تحكيم مقرها في جامعة "كولومبيا" في نيويورك الفائزين.