البرهان يؤكد لرئيس تشاد أهمية دور القوات المشتركة في تأمين الحدود بين بلديهما

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، على أهمية الدور الذي تضطلع به القوات السودانية التشادية المشتركة في تأمين الحدود بين البلدين.



وناقش البرهان وديبي، خلال الاتصال الهاتفي بينهما، اليوم الاثنين، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطرقا للدور الذي تلعبه القوات المشتركة السودانية التشادية في حماية الحدود بين السودان وتشاد.



وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة، في منشور أوردته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم "إن البرهان أعرب عن شكره وتقديره للرئيس التشادي على استقبال بلاده للاجئين السودانيين والهاربين من جحيم حرب تمرد مليشيا الدعم السريع".



كما عبر رئيس مجلس السيادة الإنتقالي السوداني عن شكره أيضا "على قيام السلطات التشادية بالقبض على الجنود الهاربين من مليشيا الدعم السريع".



وأكد البرهان وديبي على أهمية التنسيق وتبادل المعلومات بين البلدين لحماية الحدود المشتركة.



ومن جانبه،أكد الرئيس التشادي وقوف بلاده مع الحكومة السودانية وبحث السبل الكفيلة لتحقيق السلام والاستقرار وإنهاء القتال في السودان.



ويشهد السودان قتالا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ الخامس عشر من شهر أبريل.



وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، في نهاية الشهر الماضي أن عدد النازحين داخل السودان بسبب القتال بلغ مايربو على مليون شخص.



وأضافت أن 319 ألف شخص آخرين فروا إلى الدول المجاورة، مشيرة إلى أن مصر استقبلت أكثر من 132 ألف شخص، فيما استقبلت تشاد 80 ألفا وجنوب السودان نحو 69 ألفا.