الهند: تحطم طائرة في مطار أحمد أباد

أفادت وسائل إعلام هندية، صباح الخميس، بتحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية في مطار مدينة أحمد أباد.

وأشارت التقارير إلى أن الطائرة، التي كانت متجهة إلى مطار في بريطانيا، تحطمت بعد وقت قصير من إقلاعها.

ولفتت إلى أن الطائرة كانت تقل ما يزيد عن 100 راكب، قائلة إن الحادث وقع في الفترة ما بين الساعة الواحدة والثانية ظهرًا «بالتوقيت المحلي».

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل عمودًا كثيفًا من الدخان الرمادي يتصاعد من الأرض، جراء الحادث.

وأفادت قناة NDTV المحلية، بأن الشرطة طوقت المنطقة وحوّلت حركة المرور بعيدًا عنها.

An aircraft has crashed near Forensic Cross Road in Meghaninagar, Ahmedabad, Gujarat. Police and fire brigade teams are rushing to the scene at IGB Ground. More details awaited.@NewIndianXpress @santwana99 @jayanthjacob

