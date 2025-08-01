توقعات بتحول العاصفة الاستوائية جيل إلى إعصار شرق المحيط الهادئ

ذكر خبراء الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تصبح العاصفة الاستوائية جيل إعصارا في شرق المحيط الهادئ اليوم الجمعة، لكن من غير المتوقع أن تهدد اليابسة.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير ومقره ميامي إن العاصفة على بعد حوالي 870 ميلا(1400 كيلومتر) جنوب غرب شبه جزيرة باجا كاليفورنيا في المكسيك.

وكانت العاصفة مصحوبة برياح بلغت أقصى سرعة لها 65 ميلا في الساعة(100 كيلومتر في الساعة) وتتحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي، بسرعة 16 ميلا في الساعة(26 كيلومترا في الساعة).

ولم يكن هناك أي تحذيرات أو تحذيرات ساحلية سارية المفعول. ومن المتوقع أن تستمر العاصفة في التحرك باتجاه الغرب والشمال الغربي في الأيام المقبلة ،وأن تزداد سرعتها مع عبورها المحيط.

يشار إلى أن قوة العاصفة جيل تزداد خلال فترة مزدحمة بالعواصف في شرق المحيط الهادئ.