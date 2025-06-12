السلطة الفلسطينية تأمل في إحياء عملية السلام في نيويورك

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، للصحفيين في مدينة رام الله اليوم الخميس، إن اجتماع الدبلوماسيين وزعماء العالم في نيويورك الأسبوع المقبل سيوفر فرصة مناسبة لإحياء جهود السلام.

وأضاف: "نأمل أن يكون هذا بداية جديدة لإطلاق مسار سلام جدي، قائم على إطار زمني محدد، وعادل".

ويهدف المؤتمر،الذي من المقرر أن يبدأ يوم الثلاثاء المقبل، إلى تجديد الدعم لحل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين.

ورغم أن أي إعلان يصدر سيكون رمزيًا إلى حد كبير، إلا أن مصطفى أشار إلى أن إظهار دعم دولي واسع سيعزز من أهمية السلطة الفلسطينية.

وقبل انعقاد المؤتمر، بعث الرئيس الفلسطيني محمود عباس برسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو فيها إلى وقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق خطة إعادة إعمار عربية، وتسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية.

وأدان عباس في الرسالة هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، ودعا إلى الإفراج عن جميع الرهائن المتبقين في غزة.

تأمل السلطة الفلسطينية في إحياء عملية السلام المتوقفة منذ سنوات طويلة، بينما تواجه مهمة صعبة، فهي تعاني من تراجع شعبيتها في الداخل ، وضعف سببته سنوات من الانقسام الفلسطيني والصراع مع إسرائيل، وتسعى جاهدة للحفاظ على مكانتها الدولية.