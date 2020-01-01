ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 37 حالة و7 آلاف مصاب في الأراضي الفلسطينية

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، إلى 37 حالة فيما بلغ عدد المصابين 7 آلاف في الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة، في بيان صحفي، بتسجيل حالة وفاة لمريض "48 عاما" بفيروس كورونا في الخليل جنوب الضفة الغربية التي كانت شهدت يوم أمس تسجيل ثلاث حالات وفاة فيما سجلت بيت لحم حالة وفاة واحدة.

وذكرت الوزارة أنه تم تسجيل 349 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مقابل 408 حالات تعاف لمصابين بالفيروس.

وبحسب الوزارة، فإن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية ارتفع إلى 7 آلاف حالة من بينهم 16 في العناية المكثفة و1237 حالة تعاف.