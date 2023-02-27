المركزي الروسي: بدء اختبار الروبل الرقمي بحلول أغسطس المقبل

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أعلن البنك المركزي الروسي، أن اختبار الروبل الرقمي في البلاد عبر تعاملات حقيقية وعملاء حقيقيين، سيبدأ في أغسطس المقبل.

وجاء في بيان المركزي الروسي: «لقد تم اعتماد القانون الخاص بالروبل الرقمي.. نحتاج الآن إلى اعتماد اللوائح اللازمة ونتوقع ذلك في أقرب وقت ممكن. نخطط لبدء تجربة روبل رقمي حقيقي في أغسطس 2023»، وفق وكالة تاس الروسية.

وأمس الثلاثاء، اعتمد مجلس الدوما قانونا يحدد معايير التعامل بالروبل الرقمي، وتنفيذ المدفوعات باستخدامه.

ويضع القانون الجديد أساسا واضحا لعدد من المفاهيم، من أبرزها منصة الروبل الرقمي، وقواعد منصة الروبل الرقمي، ومشارك منصة الروبل الرقمي، ومستخدم منصة الروبل الرقمي، والحساب الرقمي (المحفظة الإلكترونية).

والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.