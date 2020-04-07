رئيس فلسطين من مخيم جنين: سنقطع اليد التي ستعبث بوحدة شعبنا وأمنه

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنّ مخيم جنين البطل أيقونة للنضال والصمود والتحدي.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام عدد من الفلسطينيين، خلال جولته في مخيم جنين، اليوم الأربعاء: «جئنا اليوم لنتابع إعادة بناء المخيم والمدينة، ليكونا كما كانا وأفضل»، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأضاف: «لم ولن ننسى مخيمات نابلس جبل النار وكل مخيمات الوطن، ولن ننسى القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، سنبقى صامدين في أرضنا ولن نرحل ولن نقبل الاعتداء من أحد وسنبقى صابرين، حتى يرث الله الأرض ومن عليها».

وتابع: «جئنا لنقول إننا سلطة واحدة، دولة واحدة، قانون واحد، وأمن واستقرار واحد، وسنقطع اليد التي ستعبث بوحدة شعبنا وأمنه».

وأشار إلى العمل على وحدة الصفوف الفلسطينية لتعزيز صمود الشعب على أراضيه، وصولا إلى تحرير الوطن بشكل كامل، وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، ليكون هذا الوطن مفتوحا للجميع ويعود إليه 14 مليون فلسطيني.

ووجه عباس، التحية إلى جميع الشهداء والجرحى والأسرى والمبعدين، وشكر كل من قدم الدعم لجنين ومخيمها، وبخاصة الجزائر والإمارات، معربا عن أمله في أن يقدم الجميع الدعم لاستكمال الإعمار.

وجاءت هذه الزيارة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي الأخير على مخيم جنين، والذي أسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا، وخلّف دمارا واسعا.