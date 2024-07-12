التعليم تعلن موعد انتهاء التقدم إلكترونيًا لمدارس المتفوقين للعلوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن فتح باب التقديم إلكترونيًا لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس على الموقع الرسمي للوزارة في الفترة من 7 يوليو 2024 حتى تاريخ 31 يوليو 2024، وذلك عبر على الرابط الإلكتروني: http://emis.gov.eg

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إجراء اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» في الفترة من يوم السبت الموافق 17 أغسطس وحتى يوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس 2024، بينما تجري اختبارات مدرسة المتفوقين بعين شمس في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2024 وحتى يوم الخميس الموافق 22 أغسطس 2024 .

شروط التقديم بمدارس المتفوقين STEM

وأشارت الوزارة إلى أن شروط التقديم الخاصة بكل مدرسة على النحو الآتي:

أولا: الشروط العامة:

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ألا يزيد عمر الطالب في 1-10-2024م عن 18 عامًا.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي دور أول في العام الدراسي 2023 / 2024.





ثانيا: شروط خاصة:

يجب على من يتقدم للامتحان للقبول بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM» أن يكون مستوفيًا للشروط الآتية:

- أن يكون مجموع درجات الطالب (274.5) درجة فأكثر بنسبة تعادل (98%) من المجموع الكلى فقط، ولا يشترط حصول الطالب على الدرجة النهائية في أي من المواد المقررة.

- أن يكون مجموع درجات الطالب (266) درجة فأكثر بنسبة تعادل (95%) من المجموع الكلي فقط، ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد وهي (اللغة الانجليزية – الرياضيات – العلوم).

وبالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لمدرسة المتفوقين بعين شمس:

- ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي عن (252) درجة فأكثر بنسبة (90%) بالنسبة للطلاب الذكور الراغبين في الالتحاق بمدرسة المتفوقين الثانوية للبنين بعين شمس.

وتوضح الوزارة أنه بالنسبة للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكترونى لاستمارة التقديم على موقع الوزارة وتم حفظ بياناتهم يجب عليهم طباعة استمارة التقديم بعد التسجيل مباشرة مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها الطالب مع المستندات الآتية:

* عدد «2» صورة شخصية للطالب.

* صورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد بالدرجات.

* صورة من شهادة الميلاد.

* إيصال سداد الرسوم.

وبالنسبة للفئات التي لم يتح لها التسجيل الالكتروني واستوفوا شروط القبول بهذه المدارس التقدم يدويا بأوراقهم إلى الإدارة العامة للامتحانات خلال فترة التقديم الإلكتروني وهم الفئات الآتية:

* طلاب أبناؤنا في الخارج وطلاب الشهادات غير المعادلة الذين قاموا بإجراء امتحان تحديد مستوى.

* الطلاب الحاصلون على درجات الحافز الرياضي ومستوفون الشروط التقدم.

* الطلاب الذين زادت درجاتهم بعد نتيجة تظلمات الإعدادية وأصبحوا مستوفين لشروط التقديم ولم يتمكنوا من التسجيل الالكتروني.

* الطلاب الحاصلون على براءة اختراع أو متقدمون إليها بمحضر إبداع مثبت من أكاديمية البحث العلمي واتباع شروط إعلان التقديم.



* طلاب المعاهد الأزهرية الحاصلون على الشهادة الإعدادية هذا العام.

* الطلاب الحاصلون على شهادة مناظرة للمنهج المصري أو الحاصلون على شهادة من مدارس دولية بأرض الوطن وهى مدارس تم معادلة مناهجها من قبل الوزارة شريطة استيفاء شروط التقديم.



جدير بالذكر أن الطلاب المصريين فقط والمستوفين لشروط التقديم هم المتاح لهم التقدم للتسجيل وتسليم الأوراق الخاصة بالتقدم لهذه المدارس، ولن يسمح للطلاب الذين قاموا بالتسجيل الإلكتروني ولم يستوفوا أوراقهم في قسم شؤون الطلبة بالإدارات التعليمية بأداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين، كما يتم إخطار الطالب برقم جلوسه وموعد ومكان عقد الاختبار من خلال الموقع الرسمي للوزارة.