ماكرون يدعو إلى تسريع إعداد إجراءات أوروبية مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالإسراع في إعداد إجراءات مضادة أوروبية؛ ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة على منتجات واردة من الاتحاد الأوروبي.

وكتب ماكرون، على منصة إكس مساء اليوم السبت، أن على المفوضية الأوروبية أن تعبئ جميع الوسائل المتاحة لديها، بما في ذلك آلية مكافحة الإجراءات القسرية، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس المقبل.

وأضاف الرئيس الفرنسي: "في ظل وحدة الصف الأوروبي، يقع على عاتق المفوضية، أكثر من أي وقت مضى، واجب التأكيد على عزم الاتحاد الأوروبي الدفاع بشكل حازم عن المصالح الأوروبية".

وعلى هذا الأساس، أعرب ماكرون، عن دعم بلاده للمفوضية الأوروبية في مفاوضاتها، سعيًا للتوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين بحلول الأول من الشهر المقبل، اتفاق يعكس الاحترام المتبادل الذي يجب أن يسود بين شركاء تجاريين كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بالنظر إلى المصالح المشتركة وسلاسل القيمة المترابطة بينهما.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب، وجّه سابقًا رسالة إلى الاتحاد الأوروبي أعلن فيها عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على واردات أوروبية ابتداءً من الأول من أغسطس.

وبعث ترامب، هذه الرسالة بالرغم من استمرار المفاوضات بشأن التوصل إلى حل توافقي.

ويبرر ترامب، سياسته الجمركية بشكل خاص بالعجز التجاري الذي تعاني منه الولايات المتحدة مع الاتحاد الأوروبي، في حين يرى التكتل الأوروبي أن الهدف من الرسوم يعود أيضًا إلى رغبة الإدارة الأمريكية في تحقيق إيرادات إضافية لتمويل تخفيضات ضريبية واسعة النطاق.