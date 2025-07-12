روسيا تشن هجمات على غرب أوكرانيا بطائرات مسيرة وصواريخ

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شنت روسيا موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على غرب أوكرانيا، خلال الليل، واستهدفت مناطق بعيدة عن الخطوط الأمامية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام ومسئولون أوكرانيون اليوم السبت.

وجرى الإبلاغ عن انفجارات في مدينتي لفيف بالقرب من الحدود مع بولندا وتشيرنفتسي بالقرب من الحدود مع رومانيا، حسبما ذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" نقلا عن صحفييها على الأرض.

كما أفادت شبكة "سوسبيلن" العامة، أيضا بوقوع انفجار في مدينة "لوتسك" في شمال غرب البلاد.

وقال عمدة لفيف أندري سادوفي في منشور على "تيليجرام"، إن حريقا اندلع في أحد المباني في لفيف بعد الهجمات.

وذكرت صحيفة "كييف إندبندنت" أن القوات الجوية الأوكرانية حذرت في وقت سابق من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي أطلقت من روسيا وكانت تتجه غربا.

وأضافت أن الطائرات المسيرة شوهدت أيضا تقترب من منطقتي تيرنوبيل وفولين، وفقا لمصادر رسمية.

ونشرت بولندا، الجارة الغربية لأوكرانيا، طائرات مقاتلة لحماية مجالها الجوي أثناء الضربات، حسبما قالت القوات المسلحة البولندية على موقع "إكس".