طلاب الثانوية العامة بالفيوم: معظم أسئلة الرياضيات البحتة جاءت من المنهج

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبة علمي رياضة في محافظة الفيوم، اليوم، امتحان مادة الرياضيات البحتة وسط هدوء داخل اللجان وانتظام في سير الامتحانات.

وتفاوتت تقييمات الطلاب لمستوى الأسئلة، مع اتفاق عدد منهم على أن الامتحان راعى الفروق الفردية، وتضمن جزئيات لتمييز الطلاب المتفوقين.

ورصدت «الشروق»، آراء عدد من الطلاب عقب خروجهم من اللجان، حيث قالت الطالبة آية علي خميس، بلجنة مدرسة الثانوية بنات، إن معظم الأسئلة جاءت من المنهج، واحتاجت إلى قدر من التركيز أكثر من اعتمادها على الصعوبة.

وقال الطالب أيمن منصور، بلجنة الشهيد محمد أبو شقرة الثانوية بنين، إن بعض الجزئيات جاءت لتمييز الطلاب المتفوقين، إلا أن الامتحان في مجمله كان مناسبًا لمختلف المستويات.

وأوضح الطالب وليد أشرف، بلجنة جمال عبدالناصر الثانوية، أن الامتحان تضمن بعض الأسئلة التي احتاجت إلى وقت أطول للإجابة، لكنه في المجمل جاء مناسبًا، رغم احتواء بعض الجزئيات على أفكار تطلبت مزيدًا من التركيز.

وفي السياق ذاته، واصلت مديرية التربية والتعليم بالفيوم تنفيذ مبادرتها لاستقبال طلاب الثانوية العامة أمام اللجان بالورود وزجاجات المياه المثلجة والشيكولاتة والأقلام، بالتزامن مع امتحانات اليوم، في إطار توفير الدعم النفسي وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.

وقال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن المديرية تحرص على توفير الدعم النفسي للطلاب بالتوازي مع إحكام الانضباط داخل اللجان، انطلاقًا من أهمية تهيئة الأجواء المناسبة التي تساعدهم على أداء الامتحانات بهدوء.

وأضاف أن المتابعة الميدانية مستمرة بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة؛ للتأكد من انتظام سير الامتحانات، وتوفير المناخ الملائم داخل اللجان وخارجها، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية، بما يضمن تحقيق الانضباط وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.