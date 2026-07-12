طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء: أسئلة الرياضيات البحتة كانت تحتاج إلى وقت إضافي

أعرب طلاب الشهادة الثانوية العامة بجنوب سيناء، عن فرحتهم بسهولة أسئلة امتحان مادة الرياضيات البحتة.

وقال أحمد محمود، طالب بلجنة مدرسة الزهور الثانوية بمدينة طور سيناء، إن أسئلة امتحان الرياضة البحتة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، لكنها كانت تحتاج إلى وقت إضافي.

وأوضحت الطالبة مي عماد، أن الأسئلة جاءت مناسبة لجميع المستويات، لكنها تحتوي على 3 أسئلة فقط لقياس مستوى الطالب المتفوق.

وأضاف الطالب ياسر عماد، أن الأسئلة جاءت سهلة ومناسبة لجميع المستويات، معربًا عن فرحته بسهولة الأسئلة.

وعلى جانب آخر، أكدت الدكتورة وفاء رضا مدير مديرية التربية والتعليم، أن لجان الامتحانات يسودها الهدوء، ولم يُجرَ رصد أي تجاوزات سواء من المراقبين أو الطلاب.

وأوضحت مديرة المديرية، في تصريح لها اليوم، أنه جرى متابعة اللجان على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات بالمديرية، وجرى تذليل كل العقبات التي واجهت رؤساء اللجان، مع التأكيد على توفير كافة سبل الراحة للطلاب.