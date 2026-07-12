جامعتي القاهرة وميريلاند الأمريكية (UMD) تختتمان المقرر الدولي المشترك «الصحة الواحدة: سلامة وأمن الغذاء»

اختتمت جامعة القاهرة، بالتعاون مع جامعة ميريلاند الأمريكية، فعاليات المقرر الدولي المشترك لطلاب الدراسات العليا بعنوان "One Health: Food Safety and Security"، في خطوة جديدة تعكس حرص الجامعة على إتاحة خبرات تعليمية وبحثية عالمية لطلابها وباحثيها، وتعزيز حضورها بين الجامعات الدولية الرائدة.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تواصل ترسيخ مكانتها بين الجامعات العالمية من خلال التوسع في الشراكات الأكاديمية والبحثية مع كبرى الجامعات الدولية، انطلاقًا من استراتيجيتها لتدويل التعليم، وإتاحة خبرات تعليمية وبحثية عالمية لطلابها وباحثيها، موضحا أن التعاون مع جامعة ميريلاند الأمريكية يمثل نموذجًا متميزًا للتكامل العلمي الذي يسهم في إعداد كوادر بحثية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويعزز من مكانة جامعة القاهرة على خريطة التعليم العالي العالمية.

وأضاف رئيس الجامعة أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الدراسات العليا من خلال المقررات والبرامج الدولية المشتركة، بما يتيح للباحثين الاحتكاك المباشر بالخبرات العالمية، واكتساب المهارات البحثية الحديثة، والمشاركة في مشروعات بحثية دولية تسهم في زيادة الإنتاج العلمي المشترك ورفع معدلات النشر الدولي، بما يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

ومن جهته، أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تحرص على بناء شراكات بحثية وتعليمية دولية تثري تجربة طلاب الدراسات العليا، وتوفر لهم بيئة تعليمية تفاعلية وفق أحدث النظم العالمية، موضحًا أن هذا المقرر الدولي المشترك يعكس أهمية التعاون الأكاديمي في تطوير مهارات الباحثين وتعزيز ثقافة البحث العلمي متعدد التخصصات، بما يتوافق مع توجهات الجامعة نحو الابتكار والتميز البحثي.

وذكر نائب رئيس الجامعة، أن مثل هذه المبادرات تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية قطاع الدراسات العليا والبحوث، لما توفره من فرص حقيقية للتواصل العلمي الدولي، وتبادل الخبرات، وإعداد جيل من الباحثين يمتلك المقومات العلمية والبحثية التي تؤهله للمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح الدكتور أسامة الطويل، الأستاذ بكلية الطب البيطري ومنسق المقرر من جانب جامعة القاهرة، أن هذا المقرر يمثل ثمرة سنوات من التعاون العلمي المثمر بين جامعة القاهرة وجامعة ميريلاند، والذي استفاد منه حتى الآن أكثر من 100 باحث من منسوبي جامعة القاهرة، مؤكدًا الحرص على توفير تجربة أكاديمية متكاملة تجمع الباحثين من الجامعتين في بيئة تعليمية مشتركة، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون البحثي والنشر العلمي الدولي.

وأضاف أن المقرر نُفذ بإشراف كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، برئاسة الدكتور أحمد سمير، عميد الكلية، وبمتابعة الدكتورة هبة الليثي، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، حيث امتد على مدار شهر كامل بنظام التعلم عن بُعد، وشارك فيه عشرة من شباب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية الطب البيطري، عملوا جنبًا إلى جنب مع نظرائهم من جامعة ميريلاند في تجربة تعليمية وبحثية دولية متميزة.

وأشار إلى أن جميع المشاركين من جامعة القاهرة حصلوا على إعفاء كامل من الرسوم الدراسية للمقرر، والتي تبلغ قيمتها نحو ثلاثة آلاف دولار أمريكي للطالب بجامعة ميريلاند، كما حصل كل مشارك على حساب رسمي على المنصة التعليمية لجامعة ميريلاند، أتاح له الاستفادة من المحاضرات والمواد العلمية والمحتوى الرقمي، فضلًا عن متابعة المشروع البحثي المشترك طوال فترة الدراسة.

وأوضح أن التعاون أثمر عن إعداد مشروع بحثي دولي مشترك بعنوان "Probiotics Use in Human Health, Egyptian Agriculture, and Animal Production Systems"، أصبح جاهزًا للنشر في إحدى المجلات العلمية الدولية المرموقة، بما يعكس جودة المخرجات العلمية للمقرر ونجاح تجربة التعاون بين الجامعتين.

واختُتمت فعاليات المقرر من خلال احتفالية أُقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والخبراء من جامعتي القاهرة وميريلاند، حيث استعرض المشاركون نتائج مشروعاتهم البحثية وما حققوه من مخرجات علمية متميزة.

وفي خطوة تعكس عمق الشراكة الأكاديمية بين الجامعتين، تم اعتماد إدراج شعار جامعة القاهرة رسميًا على شهادات اجتياز المقرر إلى جانب شعار جامعة ميريلاند الأمريكية، بما يجسد الاعتراف المتبادل بالتعاون العلمي، ويؤكد المكانة الدولية المتنامية لجامعة القاهرة وشراكاتها مع أعرق الجامعات العالمية.