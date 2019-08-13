اتحاد جدة يهزم زوباهان الإيراني ويعبر لدور الثمانية الآسيوي

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تأهل نادي اتحاد جدة السعودي إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا بعدما تغلب على زوباهان الإيراني 4 /3 اليوم الأثنين على ستاد نادي العربي في الدوحة، ضمن إياب دور الـ16 .

وتقدم ايمليانو فيكيو بهدف للاتحاد في نهاية الشوط الأول ثم سجل حارس مرمى زوباهان محمد باقر صديقي هدفا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 54 وتكفل رومارينيو بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 64 و70.

وجاء الهدف الأول لزوباهان بنيران صديقة ووقعه لويس خيمينيز لاعب الاتحاد بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 53 ثم أضاف هادي محمدي الهدف الثاني في الدقيقة 72 قبل أن يختتم كريسانتوس ماكاولي التسجيل في الدقيقة 83.

وانتهت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي بفوز الاتحاد بنتيجة 2 /1 على استاد نادي الوصل في دبي ليتفوق الفريق السعودي بواقع 6 /4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي الاتحاد في دور الثمانية مع الفائز من مباراة الأهلي والهلال السعوديين.