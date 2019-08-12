 زعيم المعارضة يتهم الجمعية التأسيسية الفنزويلية بالسعي لحل البرلمان - بوابة الشروق
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زعيم المعارضة يتهم الجمعية التأسيسية الفنزويلية بالسعي لحل البرلمان

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 4:33 م | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 4:33 م

اتهم زعيم المعارضة الفنزويلي خوان جوايدو الجمعية التأسيسية الفنزويلية المؤلفة من موالين للرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو بالسعي لحل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية قبل موعدها المقرر عام 2021.

ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم الاثنين، عن جوايدو قوله "إن ما يجري هو مهزلة جديدة، مشيرا إلى أن هذا النظام لا يردعه شيء.. تخيلوا التخلص من البرلمان الفنزويلي بشكل غير قانوني... ولهذا السبب قاموا باستدعاء الجمعية التأسيسية للانعقاد غدا".

وأوضح جوايدو أن الدعوة لانتخابات غير قانونية وملاحقة نواب قضائيا، هما من بين الإجراءات التي يحتمل أن تتخذها الجمعية التأسيسية.

جدير بالذكر أن البرلمان الفنزويلي هو المؤسسة الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة بقيادة خوان جوايدو، الذي تعترف به نحو 50 دولة رئيسا موقتا، والذي يعتبر أن لا شرعية للرئيس نيكولاس مادورو.


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