الإنقاذ النهري بالمنيا يبحثون عن 4 أشخاص سقطوا في ترعة البحر اليوسفي

يواصل رجال الإنقاذ النهري، بمحافظة المنيا، جهودهم لانتشال 4 جثث في عداد المفقودين من بين 13 شخصا سقط بهم تروسيكل داخل ترعة البحر اليوسفي أمام قرية كفر لبس بمركز أبو قرقاص، جنوب المحافظة، مما تسبب في مصرع 7 أشخاص تم انتشال 3 جثث، فيما نجا ٦ أشخاص آخرين، وذلك مساء أمس الأربعاء.

وانتقلت على الفور أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف، وقوات الإنقاذ النهري ورجال المباحث الجنائية، إلى مكان الحادث، وتبيّن أن التروسيكل كان يستقله 13 شخصا من الأهالي، وخلال سيره انقلب داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، عند قرية كفر لبس.

وأسفر عن غرق 7 أشخاص، تم انتشال جثث 3 منهم فيما لايزال 4 في تعداد المفقودين، وتبحث قوات الإنقاذ النهري عن جثثهم داخل المجري المائي للترعة.

وصرح مسؤول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص، بأنه فور وقوع الحادث انتقل فريق من الوحدة المحلية، وتبين أن 6 أشخاص تمكنوا من الخروج من الترعة دون حدوث أية إصابات بهم، وتم انتشال 3 جثث، وجارٍ انتشال 4 جثث آخرين مازالوا داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة المستشفى العام، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق والتصرف، وتجري إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا تحرياتها الأولية لمعرفة أسباب وتفاصيل وقوع الحادث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، بانقلاب تروسيكل كان يستقله عددًا من المواطنين، داخل المجرى المائي لترعة البحر اليوسفي، أمام قرية كفر لبس.