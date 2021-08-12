سلطنة عمان تؤسس التحالف الوطني للهيدروجين

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الخميس، تأسيس التحالف الوطني للهيدروجين للدفع قُدُمًا باقتصاد الهيدروجين في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن اتفاقية تأسيس تحالف وطني للهيدروجين يُعرف باسم "هاي فلاي" وقعت اليوم بمركز التدريب والتطوير بشركة تنمية نفط عُمان لإرساء مكانة راسخة للسلطنة على خريطة تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف واستخدامه، الذي أسسته وزارة الطاقة والمعادن.

ووفق الوكالة، يتألف هذا التحالف من 13 مؤسسة رئيسة من القطاعين العام والخاص تشمل الهيئات الحكومية ومشغلي النفط والغاز والمؤسسات التعليمية والبحثية بالإضافة إلى الموانئ، التي ستعمل معًا على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين النظيف ونقله والاستفادة منه محليًّا وتصديره.

وسيعمل التحالف على تعزيز الهيدروجين النظيف من خلال العمل على الاستثمارات والتقنيات والسياسات والخبرات في جميع أنحاء سلسلة توريد الهيدروجين بأكملها، وسيدعم هذا أمن الطاقة الوطني، وجهود إزالة الكربون، وسيؤدي في آخر المطاف إلى الانتقال الناجح نحو الاقتصاد الأخضر.

وستتولى وزارة الطاقة والمعادن قيادة هذا التحالف، بتيسير من وحدة طاقات المستقبل بشركة تنمية نفط عُمان، ومع مشاركات من هيئة تنظيم الخدمات العامة، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة تنمية طاقة عُمان، ومجموعة أوكيو، والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة بي بي عُمان، وشركة شل عُمان، وشركة توتال إنرجيز عُمان، وجامعة السلطان قابوس، والجامعة الألمانية للتكنولوجيا، وميناء صحار، وميناء الدقم.

وقال المهندس سالم بن ناصر العوفي، وكيل وزارة الطاقة والمعادن إن السلطنة تحظى بسمعة عالمية باعتبارها مُنتجًا ومُصدّرًا راسخًا وموثوقًا للطاقة كما أنها على اتصال بمختلف أقطار العالم، وتتبوأ البلاد مكانة جيدة نظرًا لمناخها وموقعها الجغرافي الاستراتيجي وخبراتها في قيادة التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن الهدف من تأسيس "هاي فلاي" هو إنشاء تحالف وطني ودولي رائد بين الصناعة والحكومة والهيئات العامة للدفع قُدُمًا بتقنيات تطوير الهيدروجين النظيف واستخدامها بما ينسجم مع خطط تنويع الطاقة في رؤية عُمان 2040.