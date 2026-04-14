سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استهدفت إسرائيل، الثلاثاء، محافظة القنيطرة السورية جنوب غربي البلاد بقذيفتين مدفعيتين، دون وقوع إصابات.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أنه "استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقذيفتي مدفعية مساء اليوم الثلاثاء محيط تل الأحمر الشرقي والأراضي الزراعية شمال سد بريقة في ريف القنيطرة الجنوبي".

وبينت أن "مصدر القذيفتين كان الجولان السوري المحتل، دون تسجيل أي إصابات بشرية".

وباتت الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري شبه يومية خلال الأشهر الأخيرة، وتتخللها حملات دهم وتفتيش لمنازل ونصب حواجز، فضلا عن اعتقال مدنيين، بينهم أطفال ورعاة أغنام.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة لم تهدد إسرائيل، شنت الأخيرة منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد غارات جوية على سوريا، فقتلت مدنيين، ودمرت مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.