إصابة قائد كتيبة إسرائيلي بجروح خطيرة في بنت جبيل بجنوب لبنان

أصيب قائد كتيبة مدرعة إسرائيلية، الثلاثاء، بجروح خطيرة خلال اشتباكات وصفت بالعنيفة مع مقاتلي حزب الله في بلدة بنت جبيل بجنوب لبنان، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 14 الخاصة، مساء الثلاثاء: "أصيب قائد الكتيبة 52، المقدم (أ)، بجروح خطيرة اليوم (الثلاثاء) خلال اشتباكات عنيفة في منطقة بنت جبيل بجنوب لبنان".

وأضافت أن القائد الإسرائيلي "نُقل على وجه السرعة إلى المستشفى، حيث يخضع حاليًا لسلسلة من العمليات الجراحية، وتم إبلاغ عائلته".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن رئيس الأركان اللواء إيال زامير تفقد قواته في بنت جبيل وأجرى هناك تقييما للوضع.

وقال زامير، وفق البيان: "خلال الأيام الأخيرة أكملنا تطويق المنطقة وبدأنا الهجوم على بنت جبيل"، مضيفا "يدور الحديث عن تحرك عسكري كبير".

والثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إصابة 10 عسكريين من بينهم 3 بجروح خطيرة في اشتباكات ببلدة بنت جبيل.

ولم يتسن على الفور التأكد من مصادر مستقلة بخصوص عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي الذي يفرض تعتيما على العدد الحقيقي لخسائره.

وتعد بنت جبيل رمزا لـ"حزب الله" منذ حرب عام 2006، فخلالها حاول جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال البلدة، ولكنه واجه مقاومة شرسة وفشل في تثبيت وجوده فيها واضطر إلى التراجع، بعد معارك ضارية من بيت إلى بيت.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل عسكري وإصابة 3 في معارك بجنوبي لبنان، ما يرفع عدد عناصره القتلى إلى 13 منذ بدء عدوانه في 2 مارس الماضي.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن 5 فرق عسكرية تشارك في المعارك البرية بجنوبي لبنان.

واختتمت مساء الثلاثاء، في واشنطن اجتماعات بين لبنان وإسرائيل، التي تحتل مناطق في جنوبي البلد العربي، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب السابقة 2023-2024، وجرى التوافق على مفاوضات مباشرة تعقد لاحقا.