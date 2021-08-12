منسق مشروع الغاز الطبيعي بالوادي الجديد: نستهدف التعاقد مع 14 ألف أسرة

قالت المهندسة إيمان حسين، مدير تطوير العشوائيات بديوان عام محافظة الوادي الجديد، إن مشروع توصيل الغاز الطبيعي يستهدف ١٤ ألف أسرة وينفذ بتكنولوجيا تتم لأول مرة في مصر عن طريق نقل الغاز السائل لمحطات التوزيع للمنازل؛ للتغلب على بعد المسافات.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت بمركز إعلام الخارجة، حيث شرحت فوائد الغاز الطبيعي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأكدت أن استخدام الغاز الطبيعي يخفض من قيمة الدعم على أنبوبة البوتاجاز، ويخفف العبء عن المواطن من استهلاك الأنبوبة، كما أنها تخلق فرص عمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى أنه مصدر طاقة نظيف مقارنة بالبنزين والسولار ويتم من خلال عدة مراحل لتنفيذ المشروع على أرض المحافظة من خلال شبكات مؤمنة ضد ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت طرق التعاقد مع الشركة والمبادرات التي تطلقها الدولة للتسهيل على المواطنين في التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وتم التشغيل الفعلي في بعض أحياء مدينة الخارجة كمرحلة أولى، وجاري استكمال باقي الأحياء، كما طمأنت أهالي الوادي الجديد وشبكات الغاز الطبيعي مؤمنة ضد ارتفاع درجات الحرارة، حيث إن مخاطر انفجار أنبوبة البوتجاز أعلى من انفجار الغاز الطبيعى.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد أكد بدء إجراءات تعاقد المواطنين على الغاز الطبيعي، بأحياء المرحلة الأولى والثانية والثالثة من خلال 3 طرق للتعاقد.