أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن حملة 100 يوم صحة، من المبادرات الصحية الرائدة التي تسعى إلى التوسع في تقديم الخدمات الطبية، ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والمقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين، ضرورة التنسيق الكامل وتقديم أوجه التعاون للفرق الطبية للعمل على إنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، وتناشد المواطنين بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها الحملة بمواقعها الثابتة والمتنقلة بنطاق المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن فعاليات المبادرة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، تلقى إقبالا متزايدا من المواطنين المترددين، حيث قدمت خدماتها المجانية في صحة المرأة لـ23 ألفا و242 منتفعة زيارة أولى، و133 ألفا و672 زيارة دورية، وفي السمعيات لـ17 ألفا و419 مريضا، والأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي لـ92 ألفا و245 مريضا، والأورام السرطانية لـ134 ألف مواطن، وصحة الأم والجنين لـ9073 سيدة.

جدير بالذكر، أن الحملة تنفذ بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية و32 فريقا متحركا سيتم زيادتها تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين، وبدأت فعالياتها في 25 يونيو الماضي وتستمر حتى الأول من أكتوبر 2023.

وأضاف جميعة، تقدم الحملة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هي "دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال، العناية بصحة الأم والجنين"، ويوجد 16 مكانا على مستوى المحافظة لتقديم خدمة فحص المقبلين على الزواج.

ويتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريقا متحركا بالعيادات المتنقلة، بواقع عيادتين بكل مركز بـ16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات "دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية".