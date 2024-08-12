مفتي الجمهورية الجديد لـ الشروق: المسئولية كبيرة وسنعمل جاهدين لاستكمال المسيرة

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن توليه مهمة الإفتاء يأتي خلفًا لرجل عُرف بعلمه وخلقه ووطنيته، مشيدًا بدور العالم الجليل الدكتور شوقي علام، قائلاً: "إنه مفتي من طراز خاص، وسنحاول البناء على ما أسس."

وأضاف عياد، خلال تصريح خاص لـ"الشروق" على هامش مشاركته في أعمال مبادرة "الشباب العربي حراس التاريخ والهوية" التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن "المسؤولية الكبيرة تقع على عاتقنا عقب التكليف بمنصب مفتي الديار المصرية وصدور القرار من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تم تكليفي خلفًا للعالم الجليل الدكتور شوقي علام."

وأكد عياد أنه سيعمل جاهدًا على استكمال المسيرة التي بدأها فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق، موضحًا أن الأولوية الكبرى ستكون للقضايا التي تمس واقع الأمة والواقع الإنساني، كما سيكون هناك تركيز كبير لتحقيق الصالح للبلاد والعباد.

وتعقيبًا على الحادث الإجرامي الذي طال الفلسطينيين في قطاع غزة باستهداف المدنيين الأبرياء أثناء صلاة الفجر، أكد مفتي الديار المصرية أن هذا العمل الإجرامي الغادر، الذي استهدف مدنيين أبرياء كانوا يقفون بين يدي الله في صلاة الفجر، هو جريمة تعجز لغات البشر عن التعبير عن قسوتها وشناعتها وهمجيتها، وتجردت من كل معاني الرحمة والإنسانية.

وقال عياد إن هذا العدو قد أمعن في قتل الضعفاء والأبرياء وتجويعهم حتى الموت، وتمرس في نسف منازلهم وتفجير مراكز إيوائهم، على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي، الذي أصيب بالشلل والعجز عن الوقوف في وجه إرهاب هذا الكيان الغاشم وداعميه.

واختتم حديثه حول دور المؤسسات الدينية المصرية في نصرة القضية الفلسطينية، مشيدًا بالجهود المصرية الواضحة وضوح العيان والتي لا يمكن أن ينكرها أحد، مشيرًا إلى ما قام به الأزهر الشريف من مساعدات إنسانية وقوافل إغاثية ومبادرات إنسانية وحملات توعوية.

كما تسير في هذا الاتجاه كل من وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء، بالإضافة إلى صدور فتاوى تجرم هذه الأفعال، ودعوة أحرار العالم إلى ضرورة إيجاد حل ووضع حد للخروج من هذه الأزمة، في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم تجاه شعب أعزل يبحث فقط عن حقه.