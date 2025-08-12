القسام تعلن تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال شرق مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ سلسلة عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة غزة.

وقالت عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن عناصرها استهدفوا دبابة «ميركافا» إسرائيلية بقذيفة «الياسين 105» داخل بيارة الحاج عادل الشوا في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية شرق المدينة بتاريخ 04-07-2025م.

وأشارت إلى «استهداف منزل تحصن بداخله عدد من جنود الاحتلال بـ3 قذائف مضادة للأفراد، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في شارع المنصورة شرق حي الشجاعية بتاريخ 05-07-2025م».

ولفتت إلى «قنص 3 جنود إسرائيليين وإيقاعهم بين قتيل وجريح داخل بيارة الحاج عادل في شارع المنصورة بتاريخ 09-07-2025م».

وأفادت بـ«استهداف موقع قيادة وسيطرة للعدو في شارع المنصورة شرق مدينة غزة بالأسلحة الرشاشة وقذيفة مضادة للأفراد وصاروخ (رجوم) بتاريخ 16-07-2025م».

وتواصل كتائب القسام وحركات المقاومة تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة «طوفان الأقصى»، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عام ونصف.