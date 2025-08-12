قالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها وجهت ضربة مؤلمة لقوات الاحتلال في توغله شرقي قطاع غزة.

وصرح قائد ميداني في سرايا القدس بأن قوات الاحتلال انسحبت جزئيًّا من مناطق شرق غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف أنه بعد الوصول إلى مسارح عمليات جرى تجهيزها مسبقًا بعبوات ناسفة أرضية من نوع "ثاقب" و"زلزال" وكذلك قنابل من مخلفات الاحتلال جرى هندستها عكسيًّا تبين انفجار وتدمير ما يربو على 52 آلية عسكرية إسرائيلية في مناطق الشجاعية والتفاح والزيتون بعبوات وقذائف.

وأوضح أن مقاتليهم عاينوا حفراً وبقايا آليات مصفحة في محيط مسارح العمليات المجهزة مسبقاً.

وتابع: «ما كانت كاميرات الرصد الخاصة بنا تستطيع أن توثقه من عمليات كنا نقوم بالإعلان عنه، وهناك الكثير من عمليات تفجير الآليات بالعبوات المزروعة مسبقاً لم يتم الإعلان عنها لعدم تمكنا من الوصول إلى أماكنها وتوثيقها».



واستكمل القيادي في سرايا القدس: «صحيح أن الدمار الحاصل في المنازل هائل وكبير لكن النتيجة الميدانية تؤكد تلقي العدو ضربة مؤلمة في توغله شرق غزة».

وشدد على أنهم سيواصلون القتال ضد قوات الاحتلال، قائلا: «سنواصل ما تحملنا من مسؤولية في قتال العدو الصهيوني بالرغم من فارق الإمكانات والحرب غير المتكافئة ولن نستقبله بالورود».